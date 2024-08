Impianto eolico dell'imperiese: Quesada "Impatto devastante sul territorio, pronti ad incatenarci"

“Senza il coinvolgimento del territorio pronti a incatenarci per chiedere rispetto. I Sindaci convochino una manifestazione ci troveranno al loro fianco”.

Interviene così il Consigliere Provinciale del PD, Cristian Quesada, per esprimere la forte preoccupazione riguardo al progetto di installazione di 32 pale eoliche, alte oltre 200 metri, nel nostro territorio. “Questo progetto, se realizzato – prosegue - potrebbe avere un impatto devastante sul nostro paesaggio e sulle comunità locali. Il nostro territorio è noto per la sua bellezza naturale e il suo valore culturale, che rappresentano non solo un patrimonio inestimabile ma anche una risorsa essenziale per l'economia locale e il turismo. L'introduzione di strutture eoliche di tali dimensioni comprometterebbe irrimediabilmente la nostra identità paesaggistica”.

“Inoltre – prosegue - è fondamentale considerare gli impatti ambientali che un progetto di questa portata comporta. Le alterazioni agli ecosistemi locali, alla fauna, alla flora e alle risorse idriche devono essere valutate con grande attenzione. È cruciale che una valutazione d'impatto ambientale completa e trasparente sia condotta prima di prendere qualsiasi decisione. Tuttavia, ciò che è assolutamente inaccettabile è la mancanza di coinvolgimento delle comunità locali e delle amministrazioni comunali. Un progetto di questa portata non può essere portato avanti senza una consultazione aperta e inclusiva con chi vive e lavora in questo territorio. Il rispetto per le esigenze e le aspettative della popolazione locale è fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile”.

“Per queste ragioni – termina Quesada - chiedo al Presidente della Provincia, Claudio Scajola, di convocare con la massima urgenza un consiglio provinciale monotematico. È essenziale che questo organo si riunisca immediatamente per discutere la questione e prendere una posizione chiara e decisa contro un progetto che rischia di compromettere il nostro ambiente e il benessere delle nostre comunità. Sosteniamo le energie rinnovabili e la transizione energetica, ma non a scapito del nostro patrimonio naturale. È necessario esplorare soluzioni alternative che tutelino il nostro paesaggio e rispettino la volontà dei cittadini”.