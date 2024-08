"E...state in Tenco - Bordighera d'autore" anima i giardini Lowe (Foto)

Due serate di musica, voci, arte e talento. "E...state in Tenco - Bordighera d'autore" anima i giardini Lowe.

Per l'occasione si sono esibiti il cantautore, scrittore e poeta Alberto Fortis, il pianista e compositore Paolo Jannacci, la cantautrice, scrittrice, eclettica artista e produttrice di musical Roberta Giallo e la cantautrice Irene Buselli. Si sono svolte anche presentazioni di libri, come “Il Cantastaino – Amico, l’incontro è la vita dell’arte” a cura di Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco, e “Musica e parole – breve storia delle canzoni d’autore in Italia” di Paolo Talanca.

Le due serate sono state organizzate dal comune di Bordighera e dalla fondazione Club Tenco. "Paolo Jannacci e Alberto Fortis ci hanno regalato musica e poesia in due meravigliose serate ai giardini Lowe" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Il nostro ringraziamento va alla fondazione Club Tenco".