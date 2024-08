Dove il pieno costa meno: ecco i distributori di benzina più economici di Sanremo

A Sanremo dove il pieno costa meno? Ecco i distributori più economici della città della Musica. Ad oggi la media regionale della benzina è di 1.849 euro al litro, mentre per quanto riguarda il gasolio di 1.741 (dati forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ndr).

Stando a questi numeri, il premio di distributore più economico di Sanremo se lo aggiudica l'Eni di corso Nazario Sauro che, sia per la benzina che per il gasolio, ha i prezzi più bassi della media regionale e quindi 1.784 e 1.694 (prezzi aggiornati all'01:00 del 7 agosto). Cifre che, ad oggi, sono fuori mercato nella città matuziana.

Per agevolare il confronto con gli altri distributori, ci concentriamo solamente sui prezzi della benzina. In seconda posizione troviamo il distributore IP di via Armea (1.839), mentre in terza ecco l'IP di via Padre Semeria (1.849). Scorrendo la speciale classifica troviamo in quarta posizione l'Eni di via Lamarmora (1.859) e a ruota quello di via Dante Alighieri (1.864) e di corso Cavallotti (1.869).

Subito dopo troviamo l'IP di corso Matuzia (1.874), l'Eni di corso Marconi (1.874), l'IP di via Pietro Agosti (1.875) e il Q8 sempre di corso Marconi (1.875). I prezzi continuano ad aumentare all'IP di via Dante Alighieri 191 (1.884), in quello di corso Martiri della Liberta (1.889) e infine in quello di corso Cavallotti 264 (1.897).

Il distributore di benzina con i prezzi più alti a Sanremo è il distributore IP di via Galileo Galilei con la cifra di 1.919.

Per quanto riguarda il gasolio, invece, come detto il prezzo più economico è possibile trovarlo al distributore Eni di corso Nazario Sauro (1.694). Subito dopo troviamo l'IP di via padre Semeria (1.739), l'Eni di via Dante Alighieri (1.749) e l'IP di via Armea (1.749). Rientrano nella fascia 'economica' anche l'IP di via Pietro Agosti (1.765), il Q8 di corso Marconi 93 (1.765).

In 'seconda fascia' ecco l'IP di corso Matuzia (1.774), l'Eni di corso Marconi 2 (1.774), l'Eni di corso Cavallotti (1.779) e l'Eni di via Lamarmora (1.779). Subito dopo l'IP di via Dante Alighieri 191 (1.784) e di via Martiri della Libertà (1.789). Il prezzo aumenta di poco all'Eni di corso Nazario Sauro (1.794), all'Europam di corso Cavallotti (1.797), all'IP di via Galileo Galilei (1.819), al Q8 di corso Marconi (1,86) e agli Eni di corso Marconi 2 (1.874), corso Cavallotti 352 (1.879) e via Lamarmora (1.879).