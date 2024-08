Camporosso, quarantaquattro bambini a 'Una notte in tenda a Melosa' (Foto)

Quarantaquattro ragazzi hanno partecipato a "Una notte in tenda a Melosa", proposta dal comune di Camporosso in collaborazione con Asd Nonsolosport e il Rifugio Allavena.

Un'esperienza in mezzo alla natura rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. "E’ terminato il soggiorno in tenda sotto le stelle di Melosa. Anche quest’anno, per il decimo anno consecutivo, quarantaquattro bambini hanno trascorso una bellissima esperienza nella natura, divertente ed educativa" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Un momento di crescita vissuto con forte entusiasmo".

Il 2 e il 3 agosto i bambini hanno potuto prendere parte a un'escursione naturalistica, a un corso di survival e a un corso di conoscenza delle erbe e dei fiori spontanei commestibili. "Ringraziamo l’associazione 'Nonsolosport' di Vallecrosia che ha collaborato con il comune di Camporosso per il progetto e l’organizzazione" - dice il primo cittadino - "Un ringraziamento lo rivolgiamo, inoltre, alla guida naturalistica Rudy Valfiorito, a Ivan Pallanca per il corso di survival, al Rifugio Allavena, al Ristorante Colle Melosa, al comune di Pigna, al nostro autista Gianpiero e agli uffici servizi sociali. Arrivederci al prossimo anno!".