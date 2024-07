Una notte in tenda, Gibelli: "Ai bambini di Camporosso soggiorno offerto dall'Amministrazione" (Foto)

"Una notte in tenda a Melosa" verrà proposta ad agosto dal comune di Camporosso in collaborazione con Asd Nonsolosport e il Rifugio Allavena per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Per l'occasione l'Amministrazione comunale offrirà il soggiorno a quaranta bimbi residenti a Camporosso. "Siamo lieti di annunciare che, anche quest’anno, l’Amministrazione comunale offrirà gratuitamente ai bambini di Camporosso una gita nelle nostre splendide montagne" - fa sapere il primo cittadino - "Vivremo sicuramente una bella esperienza immersi nella natura di Melosa e trascorreremo una notte in tenda, sotto il cielo stellato".

Il 2 e il 3 agosto i bambini potranno partecipare a un'escursione naturalistica, a un corso di survival e a un corso di conoscenza delle erbe e dei fiori spontanei commestibili. "Il soggiorno riservato ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni è in programma il 2 e 3 agosto" - svela il sindaco Gibelli - "L’attività sarà svolta in collaborazione con l’associazione 'Nonsolosport' di Vallecrosia, alla quale ci si potrà rivolgere per l’iscrizione e per ogni informazione chiamando il 3497741433. Ci sono quaranta posti disponibili".