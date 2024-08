Nuovo annuncio sull'apertura del Colle di Tenda: un lettore "Un'altra estate è andata, riaprirà veramente?

Un nostro lettore, Massimo Crespi, ci ha scritto per dire la sua sui lavori al tunnel del Colle di Tenda:

“Oggi abbiamo assistito all'ennesima burla ai danni dei residenti e del territorio della valle Vermenagna: studi approfonditi, ricerche ed ennesime consulenze esterne hanno partorito una novella data. Ormai siamo abituati a sentire ampie assicurazioni circa la fine dei lavori, il doppio senso di marcia e magari, come si diceva una volta nelle televendite, un eliporto, naturalmente in omaggio. Intanto il malato cronico langue, il bollettino medico lo dà in coma, ma con speranze di pronta ripresa. E un'altra estate è praticamente andata, con buona pace di tutti quanti; rassegnati e no ad un declino che si traduce in economia stagnante e negozi che chiudono i battenti. Con quale coraggio i rappresentanti delle istituzioni presenti a questi incontri hanno la coscienza di credere e di farci credere a quanto millantato da questi progettisti ed esecutori di lavori? La gente comune non ci crede più, è stufa, disillusa e soffre. Basterebbe girare nei paesi delle valli servite da questo fantomatico traforo mai finito ed ascoltare veramente gli abitanti e gli operatori economici. Chi è stato nominato controllore ha realmente controllato? Moriremo (sigh!) con questo dubbio”.