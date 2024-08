Sanremo: domenica prossima dopo quattro anni di stop torna lo storico appuntamento con il 'Pierin Pescatore'

Dopo quattro anni di pausa forzata a causa della pandemia, torna finalmente una delle manifestazioni più amate: la sessantottesima edizione di 'Pierin Pescatore' a Sanremo.

Organizzata dal negozio di pesca storico 'Al Milanes In Mar', in collaborazione con le associazioni sportive 'Il Timone', 'U Luvassu' e 'Il Gabbiano', la manifestazione si terrà domenica prossima presso U Luvassu, sul Porto di Sanremo. E' un evento dedicato ai giovani appassionati di pesca, divisi in due categorie d'età: dai 6 ai 12 anni e dai 13 ai 16 anni. Questa tradizione, che ha visto crescere generazioni di pescatori, si propone di avvicinare bambini e ragazzi a uno sport che insegna il rispetto per la natura, la pazienza e la concentrazione.

Chi parteciperà avrà l'opportunità di apprendere le tecniche di pesca grazie ai consigli degli esperti presenti, di condividere momenti di divertimento in compagnia di nuove amiche e amici. Ogni giovane pescatore riceverà un kit di benvenuto contenente una confezione di esca e la colazione. Tutto il necessario per una giornata di pesca indimenticabile. Al termine tutti verranno premiati.

Per partecipare, è sufficiente iscriversi presso il negozio 'Al Milanes In Mar' entro l'8 agosto. Il raduno è per le 7:15 mentre la gara inizierà alle 8 per terminare alle 12. Due la categorie, dai 6 ai 12 anni e dai 13 ai 16 anni.