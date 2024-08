Rifiuti e sporcizia a Ventimiglia, il pensiero di un lettore: "L'assessore Raco si sta impegnando per cambiare la situazione"

"Desidero ringraziare l'assessore Raco per la sua disponibilità e professionalità. E', infatti, sempre pronta, a qualsiasi ora, ad ascoltare le istanze e le lamentele dei cittadini inerenti all'igiene ambientale". Con queste parole un lettore ventimigliese, che ha richiesto di rimanere anonimo, desidera ringraziare l'assessore di Ventimiglia Milena Raco che ha le deleghe all'Ambiente, Igiene e nettezza urbana, soprattutto in seguito alla richiesta del consigliere comunale Franca Bonadonna, che oggi ha ufficialmente lasciato Forza Italia, di far dimettere l'assessore in questione a causa delle continue lamentele dei cittadini sulla sporcizia presente in città.

"L'assessore, dall'inizio del suo mandato, ha messo atto interventi e maggiori controlli per migliorare la raccolta differenziata e l'igiene urbana e contrastare il conferimento abusivo di rifiuti di ogni genere" - sottolinea il lettore - "Ha fatto mettere nuovi cassonetti, ha fatto pulire marciapiedi e strade, ha messo in atto, insieme all'amministrazione Di Muro, un 'pugno duro' contro i padroni degli animali che lasciano deiezioni canine in strada e si sta impegnando per cambiare la situazione".

"Si dà sempre la colpa al Comune ma la responsabilità è anche dei maleducati e degli incivili" - conclude il lettore - "Purtroppo, c'è ancora molto da fare ma sono fiducioso che la città, grazie alle sue iniziative e al suo costante impegno, sarà presto ancora più pulita, decorosa e accogliente".