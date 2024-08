Apricale, a Pian dei Re scoperti resti di una tomba risalente al X secolo a.C.

Ad Apricale, in località Pian dei Re, sono stati scoperti dei resti di una tomba (molto probabilmente) risalente al X secolo a.C. Un dato che confermerebbe l’ingresso nella storia del popolo dei Liguri, nato dalla fusione di etnie diverse, e del concetto della morte, intesa come la fine di un percorso ineluttabile. Del defunto, infatti, rimarrà soltanto l’anima che essendo divina è immortale e salirà in cielo con il fumo del rogo. La scoperta è stata fatta da Andrea Eremita.