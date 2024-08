Ventimiglia: rifiuti abbandonati in frazione Trucco, la seganalzione con foto di un lettore

"Vorremmo segnalare la mancanza di raccolta dei rifiuti anche nella frazione Trucco di Ventimiglia. Le isole ecologiche non vengono svuotate e continua l’abbandono dei rifiuti a terra anche da parte di chi non è residente… non dovevano essere presenti le telecamere per immortalare i furbetti?? Sta di fatto che è in aumento la presenza di topi per non parlare degli odori nauseabondi proprio nelle vicinanze delle abitazioni. Gli operatori ecologici che dovrebbero, ogni tanto, ripulire la zona non si vedono da anni! Ci chiediamo come sia possibile che chi dovrebbe controllare la situazione e porvi rimedio non lo faccia.



Lorenzo".