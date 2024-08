Coldirodi, troppi rifiuti al parcheggio di via Monte Ortigara: zona ripulita dopo le segnalazioni dei cittadini

Troppi rifiuti al parcheggio di via Monte Ortigara a Coldirodi: dopo le segnalazioni di tre cittadini ai carabinieri forestali, il Comune interviene per ripulire completamente la zona.

Tutto nasce lo scorso 12 luglio, quando, dopo l'ennesima situazione di degrado venutasi a creare nella zona di cui sopra, tre residenti di Coldirodi hanno deciso di segnalare la questione ai carabinieri di Sanremo via mail, allegando le fotografie che ritraevano il paesaggio.

Dopo 12 giorni, dal Comando arriva una chiamata per sapere indirizzo e luogo della "discarica a cielo aperto". Nel giro di pochi giorni, come detto, la zona è stata completamente ripulita dai militari, che si sono impegnati anche nello sgombero di qualche oggetto abbandonato lungo la strada.

"Ai carabinieri forestali di Sanremo va quindi il nostro ringraziamento per aver attivato i competenti uffici comunali che hanno effettuato la pulizia e sgombero dell'area in questione già in data 1' agosto.