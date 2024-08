A Vallebona concerto d'organo del maestro Fabrizio Callai

Il maestro Fabrizio Callai, nato a Rapallo nel 1980, si diploma nel 2005 col massimo dei voti in organo e composizione organistica a Genova presso il conservatorio "N. Paganini". È titolare dei Grand'Organi nelle basiliche di S.M. Assunta in Carignano e N.S. delle Vergini nel capoluogo ligure. Collabora come pianista preparatore e accompagnatore con svariati artisti lirici e come direttore o solista con associazioni tra le quali il Teatro Carlo Felice, gli Amici del Loggione del Teatro la Scala di Milano e con altri enti prestigiosi. Nel 2014 ha conseguito il secondo premio al "Concorso internazionale di composizione musica sacra Benedetto XVI" di Roma. Inoltre, è anche il presidente del conservatorio Paganini di Genova.