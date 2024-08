Sanremo, "fuga di gas" in corso degli Inglesi: scattano i controlli ma è un falso allarme (Foto)

Fuga di gas in corso degli Inglesi, ma è un falso allarme. È quanto avrebbero appurato i vigili del fuoco che intorno alle 11 di questa mattina sono intervenuti in una delle vie del centro matuziano dopo alcune segnalazioni su una presunta fuga di gas. Giunti sul posto, effettuati tutti i controlli del caso con i loro strumenti dedicati, i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo non avrebbero rilevato alcuna fuga di gas.