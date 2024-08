Sanremo, anatra perde l'orientamento e si rompe una zampa: intervengono polizia locale e Rangers, animale in cura dal veterinario Riello

Una storia a lieto fine. Un'anatra di Germano Reale è stata salvata dalla polizia locale e dai Rangers d'Italia d'Imperia, dopo che quest'ultima, dopo aver perso l'orientamento, si è rotta una zampa e ha trovato rifugio in una vetrina dei negozi presenti in via Palazzo.

Dopo le prime segnalazioni, i vigili e i volontari sono intervenuti per mettere in sicurezza l'animale, che adesso si trova in cura dal veterinario Riello di Poggio, il quale ha prontamente steccato la zampa all'animale ferito. Fortunatamente l'anatra ha reagito bene alle cure e, dopo il periodo di convalescenza, sarà rimessa in libertà.