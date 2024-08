Campetto e salone polivalente di strada Vallegrande, lunedì l'incontro tra il Comune e l'Ospedaletti Calcio

Si terrà lunedì mattina l'incontro tra il Comune e l'Ospedaletti Calcio per la gestione del "campetto" e del salone polivalente di strada Vallegrande. Nei giorni scorsi il gruppo di minoranza Ospedaletti Insieme era tornato alla carica sull'argomento, lamentando il silenzio dell'amministrazione sul tema.

Come noto, il gruppo consiliare aveva presentato una mozione per chiedere l'apertura e l'utilizzo gratuito della struttura per i ragazzi che abitano nelle case limitrofe. Una richiesta dettata "dalle famiglie, che stanno attendendo anch'essi una risposta", fanno sapere da Ospedaletti Insieme. Gli stessi genitori avrebbero evidenziato "che alla data odierna si continuano a leggere proclami e annunci su futuro e progetti di grandi opere ma nulla viene detto in merito ad una proposta per una piccola iniziativa/richiesta che avrebbe un importate valore sociale".

Molto, se non tutto, si saprà nella mattinata di lunedì 5 agosto, quando le parti coinvolte si incontreranno per trovare una soluzione sul futuro della struttura.