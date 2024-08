Sanremo: scomparsa dell'ex sindaco Osvaldo Vento, il ricordo e il cordoglio di Marco Perfetti

"Ho fatto parte dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo dal 2 gennaio 1983 al 30 aprile 2023. Ora sono in pensione. Negli anni '80 si assegnava a Sanremo il 'Premio Sanremo Primavera' e l'Orchestra era chiamata a far da degna cornice all'assegnazione del Premio con un breve concerto che quell'anno (mi scuso ma non saprei essere più preciso: è trascorso troppo tempo) veniva assegnato all'Avvocato Gianni Agnelli. Ricordo che pensai 'non viene a ritirarlo': mi sbagliavo. Atterrò con l'elicottero sul quello che oggi è Piazzale Carlo Dapporto e da lì raggiunse in auto il Casinò dove si svolgeva la premiazione. Io ero al mio posto in orchestra: poco più che ventenne, emozionato ed incuriosito.



Prese la parola il Sindaco Osvaldo Vento e, tra l'altro, disse: '......se in Italia qualcuno parla del ragioniere nessuno pensa al sottoscritto ma se qualcuno parla dell'Avvocato tutti pensano immediatamente all'Avvocato Gianni Agnelli......'

L'Avvocato sorrise compiaciuto e divertito.

Ciao Teresa. Un forte abbraccio.

Marco Perfetti