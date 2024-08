Sanremo, la preoccupazione dei residenti di via Borea: "Svolte non consentite e manovre pericolose, si rischia l'incidente"

C'è grande preoccupazione da parte dei residenti di via Borea, a Sanremo. Stando a quanto riportato da un nostro lettore, Lorenzo, ogni giorno si annotano svolte non consentite e manovre pericolose dalla struttura sanitaria (dove sono presenti un asilo e un ricovero) alla fermata autobus. Manovre che potrebbero portare, prima o poi, ad incidenti pericolosi.

Per questo motivo i residenti chiedono un intervento da parte dell'amministrazione comunale, al fine di evitare che possa accadere qualcosa di 'brutto': "Nonostante il cartello di svolta obbligatoria a destra c'è chi per comodità si ostina a svoltare a sinistra. In più spesso e volentieri la manovra, seppur non consentita, rende ancor più difficoltosa la svolta perché la fermata autobus è spesso e volentieri occupata da auto in divieto di sosta. Spero che questa nuova amministrazione riesca ad intervenire prima che succeda qualche incidente stradale".