Santo Stefano al Mare, domenica 4 agosto i festeggiamenti del Santo Patrono. Assessore Maria Teresa Garibaldi: ”Una serie di eventi per mantenere vive le tradizioni"

Una serie di eventi a Santo Stefano al Mare, domenica prossima, per festeggiare il Santo Patrono. A partire dalle 9 sul Lungomare ci sarà la consueta Fiera Patronale, con numerosi stand e bancarelle, alle 21 verrà celebrata la Santa Messa e la Processione lungo le vie del borgo, a seguire i fuochi di artificio.



“Il 3 di agosto ricorre l’anniversario del ritrovamento delle spoglie di Santo Stefano, i festeggiamenti - spiega l’assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi - per decisione papale di Leone XII , sono tradizionalmente la domenica successiva, quest’anno domenica 4. È importante mantenere vive le tradizioni del paese e tramandarle alle nuove generazioni. La Festa Patronale di Santo Stefano al Mare ha radici lontane, vogliamo ricordare la nostra storia e festeggiare con cittadini e turisti questi momenti importante per la nostra comunità"