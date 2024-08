Due giorni dedicati alla petanque, a settembre torna il Grand Prix Internazionale Città di Bordighera (Foto)

Una due giorni dedicata alla petanque verrà organizzata a settembre dal circolo boccistico Cav. Giulio Biancheri – Muller a Bordighera . Sabato 21 e domenica 22 settembre andrà, infatti, in scena il Grand Prix Internazionale Città di Bordighera .

Dopo il grande successo dello scorso anno, l'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller ha deciso di riproporre l'evento speciale di petanque che vedrà la partecipazione dei campioni del mondo Diego Rizzi e Alessio Cocciolo e la presenza della selezione di Spagna, Svizzera, Irlanda, Monaco, Francia e Italia.

Il 21 settembre, dalle 9, si terrà il 9° Memorial Lorenzo Carassale, una gara a terne con poule iniziale. "Sono in programma partite a tempo di 50 minuti con eventuali due mani supplementari" - svelano gli organizzatori - "Proseguimento partite ai 13 punti senza limiti di tempo. Come premi verranno consegnati l'intero incasso, un rimborso spese di 1.500 euro e un trofeo. Premi aggiuntivi saranno tre monete Luigino d'argento 999 al primo classificato, tre monete Luigino di bronzo al secondo classificato e il primo conio del Principato di Seborga. Le fasi finali della gara verranno trasmesse in diretta streaming".

Verrà dato spazio anche ai giovani. Dalle 10 è previsto il 1° Memorial L. Carassale Junior, una gara giovanile a coppie under 18-15 con poule iniziale. "Previste, anche in questo caso, partite a tempo di 50 minuto con eventuali due mani supplementari" - affermano gli organizzatori - "Proseguimento partite ai 13 punti senza limiti di tempo. Verranno consegnati come premi buoni spesa, un contributo aggiuntivo offerto dalla società e una targa ricordo alla prima coppia classificata".

Il 22 settembre, invece, dalle 9.30, vi sarà il 4° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller, una gara a coppie con poule iniziale. "Sono previste partite a tempo di 50 minuti con eventuali due mani supplementari" - fanno sapere gli organizzatori - "Proseguimento partite ai 13 punti senza limiti di tempo. I premi consisteranno nell'intero incasso più un rimborso spese di mille euro e un trofeo".

Dalle 10, invece, verrà proposto il 1° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller femminile, una gara a coppie con poule iniziale. "Anche per le donne sono previste partite a tempo di 50 minuti con eventuali due mani supplementari" - dicono gli organizzatori - "Proseguimento partite ai 13 punti senza limiti di tempo. I premi consisteranno nell'intero incasso più un rimborso spese di 500 euro e una targa. Premi speciali saranno offerti dalla società alle prime quattro coppie classificate. Sarà un cadeau in argento".

Il Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller ha iniziato a prepararsi per ospitare il grande evento che ha il patrocinio del comune di Bordighera. "Chi vorrà partecipare potrà iscriversi entro giovedì 19 settembre alle 23.59 con il sistema VSM" - sottolineano gli organizzatori - "Per le federazioni estere la chiusura delle iscrizioni sarà giovedì 19 settembre alle 14 via e-mail a iscrizioni.bocciofilamuller@gmail.com allegando copia licenze".