Tempi, modi e prodotti delle lavorazioni CNC

Le macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) vengono utilizzate in molteplici settori dell’economia. Rappresentano una delle innovazioni più significative dell’Industria 4.0, che a sua volta altro non è che un’attualizzazione della rivoluzione industriale cominciata nella seconda metà del Settecento.

Perché sono così interessanti? Se da un lato riducono i tempi necessari alla fabbricazione dei manufatti, dall’altro aumentano la produttività, garantendo standard ottimali in termini di sicurezza ed efficienza. Ciò risulta possibile grazie all’assenza di un’assistenza umana diretta: il dispositivo fa riferimento alle istruzioni che riceve da un computer.

Rispetto ai primi esemplari introdotti negli anni Cinquanta quelli attuali risultano molto più performanti e affidabili. Merito anche dei miglioramenti conseguiti grazie alla digitalizzazione, che ha introdotto dinamiche e attualizzazioni nuove.

Lavorazioni CNC vs stampa 3D

Le lavorazioni CNC si contrappongono storicamente a quelle della stampa 3D, pur appartenendo alla medesima filiera.

La differenza sta nel tipo stesso di produzione: nelle soluzioni CNC avviene per sottrazione di materiale, in quelle della stampa tridimensionale per addizione, disponendo degli strati di materia prima così da creare un certo manufatto.

Oggi è possibile avvalersi di un servizio di stampa 3d online attraverso cui ottenere parti finite stampate di qualità eccellente, adatte sia alla produzione che alla prototipazione. In questo modo vengono ottimizzati i vantaggi delle nuove tecnologie, complice l’opportunità di relazionarsi con aziende con cui, diversamente, sarebbe molto più complicato.

Non meno valide le lavorazioni CNC online, per le quali si possono opzionare molteplici finiture e specializzazioni a seconda degli obiettivi che si desidera raggiungere. Diverse aziende stanno utilizzando entrambe le tecnologie, ottimizzando i vantaggi di entrambe.

Una piattaforma che mette a disposizione ambedue le soluzioni, garantendo una personalizzazione ai massimi livelli, consente di semplificare sia la fase di valutazione (il preventivo) che quella di gestione della supply chain. Il tutto con un risparmio di tempo e persino denaro tutt’altro che irrilevante, permettendo alle imprese di implementare al meglio il core business.

Le modalità principali delle lavorazioni CNC

Le lavorazioni CNC partono dalla modellazione di materiali grezzi (ferro, plastica, legno e metalli) per poi creare oggetti di varie tipologie: dai componenti di alta precisione, passando per le sedie di design e molto altro ancora.

Sono davvero tante le operazioni che questa tecnologia computerizzata permette di effettuare: misurare, tagliare, cucire, modellare e diverse altre. Tra i settori che maggiormente si avvalgono di tali dispositivi segnaliamo industria della moda, comparto aerospaziale, industria manifatturiera e metalmeccanica, settore medicale e molti altri ancora.

I macchinari risultano disponibili secondo varie tipologie, a seconda del tipo di materia prima e della funzione. Tra quelli classici del sistema CNC segnaliamo tornio, fresatrice e foratrice. Ma entriamo più nel dettaglio.

Foratura CNC: come funziona

Il funzionamento del macchinario prevede un avanzamento della punta rotante secondo una linea perpendicolare, producendo fori che risultano allineati in verticale. Il processo può contemplare anche altre funzionalità aggiuntive quali fresatura, controforatura, alesatura e maschiatura.

Fresatura CNC: le caratteristiche

Il movimento del macchinario vede al centro un procedimento in cui il pezzo da lavorare e l’utensile che consegue il taglio vanno nella medesima direzione, cosa che nella fresatura tradizionale non accade. La fresatura CNC può essere a 3 e a 5 assi, così come frontale o periferica.

Tornitura CNC

In questo caso la macchina che effettua il taglio lo fa con un movimento lineare lungo la superficie del pezzo in rotazione. Viene asportata una porzione di materiale dalla circonferenza, fino a quando si ottiene il diametro desiderato.

La tornitura CNC consente di predisporre diverse personalizzazioni, sia nelle parti interne che esterne. Solitamente il processo comprende alesatura, sfacciatura, filettatura e scanalatura.

Tempistiche delle lavorazioni CNC

Il tempo di lavorazione necessario per le soluzioni CNC è influenzato soprattutto dalla velocità dell’utensile: questo vale per tutte le operazioni che abbiamo descritto in precedenza. Inutile dire che più il macchinario risulta potente e all’avanguardia, più la procedura si rivela agevole.

C’è poi un altro fattore che non è possibile calcolare con precisione matematica ma che influisce non poco, sul risultato come sulle tempistiche. Si tratta della fase di valutazione iniziale, in cui le parti si accordano su come procedere: sarà questo passaggio a permettere di stabilire i tempi necessari per la lavorazione, che andranno messi nero su bianco e poi rispettati.

Grazie a una piattaforma come madeinadd basta caricare e configurare il progetto per ottenere un preventivo istantaneo: sono sufficienti pochi passaggi. A questo punto viene proposto uno scenario sulla base di quanto indicato, per poi passare a un’ottimizzazione del design, alla costruzione della supply chain fino alla produzione vera e propria. L’ultima fase è del controllo qualità, a cui segue la consegna del prodotto.

Il processo è organizzato in maniera precisa e collaudata in ogni fase, con la possibilità di scegliere tra oltre 90 materiali e finiture di stampa 3D e lavorazioni CNC. Si ottiene, così, un flusso di lavoro digitale, flessibile e soprattutto affidabile, in cui si sa fin da subito che cosa verrà consegnato. Il tutto con un calcolo preciso dei tempi.