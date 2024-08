Ventimiglia: code continue al confine con la Francia, una lettrice "La situazione è insopportabile"

Una nostra lettrice, Deborah Murante, una delle tante frontaliere che ogni giorno nell’ultimo anno va lavorare in Francia, ci ha scritto per la situazione viaria che trova ogni giorno al confine:

“Da oltre un anno nessuno più prende l’autostrada perché c’è perennemente la coda a qualsiasi ora della giornata, treni che vanno in panne puntualmente o cancellano le corse, da una settimana la frontiera di Ponte San Ludovico è bloccata perché un camion non autorizzato ha distrutto una galleria creando danni enormi. Quindi l’unica strada che rimane è la vecchi frontiera di Ponte San Luigi. Peccato che ogni due giorni c’è un incidente che provoca code immense come oggi per fare un km e mezzo ci abbiamo messo un’ora e due ore da un altro incidente che fortunatamente ha provocato solo rallentamenti. Adesso veniamo a sapere che la strada per la frontiera Ponte San Ludovico non sarà accessibile prima del 15 agosto. Cari turisti un consiglio spensierato: invertite la rotta andate al sud sicuramente troverete un servizio e una viabilità migliore di quella che abbiamo qui in riviera alla frontiera con la Costa Azzurra”.