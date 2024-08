Frequenze 20.0: il festival di musica classica di Taggia conclude con successo la quinta edizione

Con un programma di eventi organizzato dal 3 al 31 luglio il festival si è svolto sul territorio comunale di Taggia come una iniziativa culturale dedicata alla musica, sotto la direzione artistica del M° Giorgio Revelli.

Valorizzazione del territorio, promozione del patrimonio materiale ed immateriale del comune di Taggia, offerta culturale per i turisti e gli abitanti del borgo sono stati gli obiettivi principali che anche quest’anno hanno animato il festival.

Cinque i concerti in calendario che hanno voluto valorizzare diversi luoghi simbolo del territorio locale tra Chiese, Piazze e Chiostri grazie all’arte di interpreti internazionali come Roberto Bonetto, il Mademi Quartet (quartetto di clarinetti formato da Eleonora De Lapi, Giulia Magnanego, Giorgia Mammi, Silvia Manfredi), il DuoJig con Barbara Kruger e Claudio Giacomazzi, Josef Miltschitzky e Susanne Jutz.

Una grafica completamente nuova è stata ideata per l’anniversario di questi primi cinque anni insieme. Il titolo noi siamo Frequenze 20.0 ha avuto l’intento ed il successo di rimarcare quanto il pubblico, gli artisti e gli organizzatori siano legati tra loro in questi progetti di promozione e di scambio culturale.

I numeri di presenze sono stati davvero importanti anche grazie alle dirette streaming su Facebook e che hanno visto in media circa 700 visualizzazioni a serata per un totale di quasi 4000 adesioni ed una alta presenza di pubblico dal vivo che lasciano ben sperare per le prossime edizioni.

Grande soddisfazione dunque per questa iniziativa nata nel segno della collaborazione: “In questi primi cinque anni - spiega il direttore artistico Giorgio Revelli - uno degli aspetti più positivi e confortanti è il sempre crescente numero di adesioni di volontari che hanno aderito con entusiasmo portando il loro lavoro ed il loro entusiasmo per l’iniziativa. Da oltre vent’anni lavoro costantemente per la salvaguardia, la tutela e la promozione del territorio attraverso la musica, sia in ambito locale che internazionale. Sono contento di aver assistito ad una richiesta di volontariato sempre più in crescita, dove il singolo possa leggere intimamente ed insieme agli altri nuove prospettive di vivere il nostro territorio. Fieri inoltre di essere spunto e vettore di altre iniziative che stanno nascendo sempre più numerose sulle orme di quanto stiamo facendo”.

E già da oggi si lavora per le prossime edizioni di Frequenze 20.0 il Festival internazionale di musica classica del Comune di Taggia. "Un sentito grazie si rivolge alle Confraternite del Gonfalone e della S.S. Trinità di Taggia, alla Parrocchia di San Giacomo e Filippo di Taggia, alla Parrocchia di San Giuseppe e Sant’Antonio di Arma di Taggia, a tutti i collaboratori ed ai sostenitori, al pubblico, all’amministrazione comunale del Comune di Taggia".