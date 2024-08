Sanremo: vendeva Rolex falsi in via Matteotti, fermato e denunciato dalla Polizia Municipale (Foto)

Continua la repressione della vendita di prodotti con il marchio contraffatto, da parte della Polizia Municipale di Sanremo,

Ieri pomeriggio, gli agenti del Comandante Fulvio Asconio hanno denunciato un senegalese di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. L’uomo stava vendendo orologi con il marchio falso (Rolex, Chanel ed altro) nella centralissima via Matteotti.

Alla vista degli agenti il 52enne è fuggito via, lasciando la merce sul selciato. Dopo il sequestro degli orologi, 25 in tutto, gli agenti sono risaliti all’uomo grazie alle immagini delle telecamere presenti in città.

Si sono quindi recati nella sua abitazione della Pigna e lo hanno denunciato per vendita di oggetti con il marchio contraffatto e ricettazione.