Bordighera: interruzioni di corrente domani dalle 9 alle 15, dal Comune "Non sapevamo nulla"

Il Comune di Bordighera interviene per gli avvisi con cui E-Distribuzione informa dell’interruzione della fornitura di corrente elettrica per domani dalle 9 alle 15 in alcuni tratti (identificati dai numeri civici) di via Regina Margherita, via Vittorio Emanuele, lungomare Argentina, via Febo, via Cadorna, via Libertà, via Trento, via Sauro, via Terrasanta, via Braie, Via Verrando e via Jung.

"Non eravamo a conoscenza delle date e degli orari dell’intervento - sottolinea l'Amministrazione - che sono state comunicate informalmente solo la giornata di ieri. E-Distribuzione conferma che i lavori sono urgenti e inderogabili e volti a tra l’altro a evitare un possibile blackout prolungato anche a causa degli elevati consumi del periodo".

Nella stessa comunicazione informale E-Distribuzione ha riportato che ‘salvo imprevisti, intorno a mezzogiorno dovrebbe tornare tutto nella normalità’.