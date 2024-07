Ventimiglia: il 4 agosto Giuseppe Cederna con Odissea un racconto mediterraneo, l'isola dei Feaci"

Una grotta con i graffiti preistorici, il più antico messaggio lanciato dall’uomo prima di inventare la scrittura, è il luogo dove risuoneranno le parole di Omero. Il Festival diffuso “Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio” di Palazzo Reale e Teatro Pubblico Ligure, con la direzione artistica di Sergio Maifredi, domenica 4 agosto2024 alle ore 21arriva per la prima volta al Museo preistorico dei “Balzi Rossi” di Ventimiglia (via Balzi Rossi 9), in provincia di Imperia, con Giuseppe Cederna. Il popolare attore è protagonista di “L’isola dei Feaci o dell’accoglienza”, spettacolo in cui interpreta dal canto V al canto VIII dell’Odissea, riportata alla forza originaria della narrazione orale con il progetto “Odissea un racconto mediterraneo”, ideato e diretto da Sergio Maifredi con Teatro Pubblico Ligure.

Cederna, nella suggestiva ambientazione di un sito archeologico ai piedi di una parete rocciosa affacciata sul mare, racconta di Odisseo, approdato con l’aiuto degli Dèi all’isola dei Feaci. Vi arriva nudo e sporco di salsedine. Lo accoglierà Nausicaa, la figlia del re Alcinoo, e lo porterà alla reggia. Odisseo non si rivelerà subito. Solo nel momento in cui il cantore, richiesto da Alcinoo, canterà le gesta immortali di Odisseo, il nostro eroe piangendo rivelerà al re il suo vero nome. A quel punto Odisseo si fa cantore a sua volta, in un gioco di specchi con Omero il suo creatore e proseguirà lui la narrazione delle sue avventure. Alcinoo gli concederà le navi per ritornare, non senza ulteriori affanni, a Itaca. Giuseppe Cederna, con passione, interpreta, commenta e crea ponti di parole tra un brano ed un altro; sottolineando sfumature e passaggi che ad una lettura solitaria potrebbero sfuggire. Cederna sa commuoverci, sorprenderci ed affascinarci, con la forza e la leggerezza di uno scalatore in parete verso la vetta della letteratura occidentale.Biglietti da 19 a 10 euro. Prenotazione ai numeri 010 8683173 e 348 2624922 oppure alla mail info@teatropubblicoligure.it.

La serata fa parte della seconda edizione del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio”vincitore del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la “Valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura”e per la prima volta coinvolge tutti i siti tutelati dalla Direzione Regionale Musei Liguria, fra cui il Museo di Ventimiglia. Un risultato giunto a conferma del valore nazionale di un percorso iniziato da Teatro Pubblico Ligure nel 2014 con STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, che ha messo in rete per la prima volta in Liguria i siti i siti archeologici, i musei e le fortezze, portandoli alla ribalta attraverso gli eventi e lo spettacolo dal vivo e collegandoli alle reti già esistenti in Italia. Con il patrocinio di Rai Liguria. Media partnership di Rai Cultura e di Tgr Liguria.

Del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi 2024/Il viaggio” fa parte la mostra “La pietra di Luna. Il marmo di Luni e l’Impero di Roma” visitabile a Genova, al Teatro del Falcone di Palazzo Reale, dal 18 maggio al 29 settembre 2024, curata da Matteo Cadario, Marcella Mancusi e Antonella Traverso. Sponsor tecnico Teatro Pubblico Ligure. Orari: martedì dalle 13:30 alle 19:00; da mercoledì a sabato dalle 9:00 alle 19:00; I e III domenica del mese dalle 13:30 alle 19:00. Per info e biglietti www.palazzorealegenova.it @palazzorealegenova

Il progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio” di Palazzo Reale e Teatro Pubblico Ligure, con la direzione artistica di Sergio Maifredi, è sostenuto da Ministero della Cultura, Bando nazionale del Ministero per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura. Con il contributo di Regione Liguria. Con il patrocinio di Rai Liguria. Media partnership di Rai Cultura e di Tgr Liguria.