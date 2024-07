Arma di Taggia, con 170 atleti successo per la "Sant'Ersasmo Run K10" (foto)

In una cornice di pubblico speciale si è svolta ad Arma di Taggia la seconda edizione della manifestazione podistica "La Sant'Erasmo Runk 10". In totale sono stati 170 gli iscritti alle due gare in programma: una 10 Km (Fidal), su un percorso omologato ed inserita all’interno del Calendario Nazionale delle corse su strada, ed una marcia non competitiva di 5 Km.

La manifestazione ha animato il weekend di festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo, Santo del borgo marinaro di Arma di Taggia. Il tracciato di gara ha interessato il tratto costiero dei Comuni Taggia e Sanremo. Dopo il via da piazza Tiziano Chierotti, i partecipanti hanno infatti percorso un tratto di lungomare per poi immettersi sulla pista ciclopedonale in direzione Sanremo dove era posizionato il giro di boa.

Risultati:

Gara 10 Km (FIDAL)

Classifica maschile:

1) Azeddine Berrite (Atl. Cento Torri Pavia) in 33’27”

2) Luca Viola (Runners Milano) in 37’08”

3) Andrea Battiston (Marathon Club Imperia) in 37’26”

Classifica femminile:

1) Paola Noli (Delta Spedizioni Genova) in 45’14”

2) Cristina Parisi (Runcard) in 47’44”

3) Patrizia Morreale (Marathon Club Imperia) in 47’54”

Gara 5 Km

1) Mattian Naclerio in 20’21”

2) Alessandro Martinez in 21’22”

3) Manuele Satta in 22’47”

Gara 5 Km giovanile (under 18)

Classifica maschile:

1) Axel Corradin in 23’35”

2) Federico Reina in 24’06”

3) Zeno Lai in 24’29”

Classifica femminile:

1) Chiara Negrini in 26’01”

Alla cerimonia di premiazione, in rappresentanza del Comune di Taggia, erano presenti l’assessore Barbara Dumarte, il Presidente del consiglio comunale Daniele Festa ed il consigliere Chiara Cerri.

Applauditissimo, da parte degli altri concorrenti e del pubblico presente sul lungomare, è stato l’arrivo dell’atleta Remo Destratis (86 anni). Oltre ai podi assoluti delle due gare, sono stati premiati i primi tre di ogni categoria FIDAL per la gara di 10 Km.

Soddisfatto per la riuscita della manifestazione si è dichiarato il Presidente Samuele Di Fiore a nome di tutta la Naturun Team Valle Argentina che ha curato l’organizzazione. Un ringraziamento speciale è andato a tutti i volontari che erano presenti sul percorso per garantire il regolare svolgimento delle gare in piena sicurezza. L’evento si è infatti ormai consolidato, proponendosi come un appuntamento fisso dell’estate. Nell’occasione è stato lanciato l’appuntamento alla prossima gara: T.N.T. (Taggia Naturun Trail), in calendario il 25 agosto 2024.

LA SANT’ERASMO RUN K10 ha ricevuto l’approvazione di Amaie Energia e Servizi, ente concessionario della Pista Ciclopedonale, ed è stata sostenuta e patrocinata dai Comuni di Taggia e Sanremo (Assessorati allo Sporte al Turismo), oltre che dalla FIDAL,e si è svolta in collaborazione con la Croce Verde Arma Taggia.

Il Comitato Organizzatore ha poi voluto ringraziare gli sponsor per il sostegno: Olio Roi, Centro Petroli Impianti SpA, Centro Manutenzione Riscaldamento, Autogas Riviera, Ecoscavi Srl, Beusi srl, Riviera Servizi Ecologici Srl, Zunino Piante e Cactus, Centoxcento Outdoor, Ligure Vending Srl.