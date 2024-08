Problemi e disagi per i lavori al confine sulla A10: la Confesercenti chiede al comune di farsi portavoce

Ancora problemi e disagi a causa dei continui lavori sull'Autostrada A10. In questo caso non per i lavori sulla Ventimiglia-Genova o sulla Savona-Torino che insieme alla chiusura prolungata del Tunnel del Tenda, stanno causando danni inestimabili al sistema economico, dalla logistica, al movimento merci per concludere al turismo e al commercio di Piemonte e Liguria, ma alla zona di frontiera tra Ventimiglia e Monaco.

La Confesercenti della nostra provincia interviene per evidenziare la situazione del breve tratto di arteria autostradale (di interesse internazionale) dove da tempo sono in corso dei lavori di messa in sicurezza nel tratto tra Mentone e Ventimiglia. Un intervento che , a causa del dirottamento del traffico veicolare su una sola corsia, crea forti rallentamenti, enormi code e di conseguenza un allungamento dei tempi di percorrenza, che a volte supera ogni fantasia.

“Questa situazione ormai cronica – dice la Confesercenti - ha un impatto negativo diretto sui flussi turistici che gravano sul nostro territorio e sulle abitudini della nostra clientela francese e monegasca che raggiungono quotidianamente la nostra città. La nostra forte preoccupazione è data dai segnali che arrivano da oltre frontiera. Sta aumentando un fenomeno che vede numerose persone rinunciare ad occasioni di shopping nel nostro Ponente Ligure, saltandola come meta turistica, cercando rotte più agevoli e più sicure, con conseguente riduzione del volume d'affari di molte nostre attività. A tutto ciò si aggiunge un'altra forte criticità strutturale: la caotica situazione dei lavori per la costruzione della nuova barriera autostradale di Ventimiglia”.

“Dopo la ripresa dei lavori bloccati per anni – va avanti Confesercenti - stiamo assistendo ad un grande cantiere aperto in piena autostrada, con continue modifiche delle corsie di accesso verso Francia o verso Genova, o viceversa le relative uscite. Una situazione che terrorizza i viaggiatori, costretti a manovre pericolose, a dover evitare Tir di passaggio, con corsie di traffico che si incrociano, e una cartellonistica ed informativa scarse e insufficienti. Barriere provvisorie che creano confusione, timori, incertezza e rischi seri per la sicurezza stradale e l'incolumità dei viaggiatori. Come ultima chicca, installate le nuove barriere di pagamento, nuove di zecca, potenziato il numero, non funziona il sistema di pagamento del pedaggio. Le nuove modalità sono senza porte dedicate ai pagamenti veloci, con modalità di pagamento miste (contanti, carte di credito ed altro)”.

“Risultato finale – termina Confesercenti - le code di auto in barriera, se pur diminuite per l'aumento del numero di porte, continuano a persistere, creando e aumentando i disagi già vecchi. Non possiamo dimenticare che questa barriera rappresenta la Porta d'Italia, è un valico internazionale, molto frequentato per chi si muove dalla Spagna al nord Italia. Abbiamo chiesto al Comune di farsi portavoce presso gli enti competenti per una messa in sicurezza del traffico e lo snellimento dei sistemi di pagamento, in attesa del (auspicato) taglio del nastro”.