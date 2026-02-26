Carta d’identità cartacea non più valida, il Sindaco di Seborga: "Prenotare con anticipo il rilascio della CIE"

Seborga invita i cittadini a verificare per tempo la validità del proprio documento di riconoscimento e, in caso di possesso della carta d’identità cartacea, considerando che dal 3 agosto non potrà essere più utilizzata, di prenotare con adeguato anticipo il rilascio della CIE.

"Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo, pur se formalmente ancora in corso di validità, non potranno più essere utilizzate, nemmeno per l’espatrio. Lo ha ribadito il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la con la circolare n. 8/2026, facendo seguito a quanto già indicato con circolare n. 76/2025" - avvisa il sindaco Pasquale Ragni - "In vista di tale scadenza, che ricade nel pieno del periodo estivo, è previsto un significativo incremento delle richieste di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento valido su tutto il territorio nazionale, nei Paesi dell’Unione europea e negli Stati con i quali vigono specifici accordi. Si rammenta in particolare che la carta d’identità cartacea non sarà più utilizzabile a decorrere dal 3 agosto 2026, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento; la sostituzione con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche anteriormente alla scadenza; la richiesta di passaggio dal documento cartaceo alla CIE non è qualificata come rilascio di duplicato e, pertanto, non comporta l’applicazione del doppio dei diritti di segreteria".

"Si invitano, quindi, i cittadini a verificare per tempo la validità del proprio documento di riconoscimento e, in caso di possesso della carta d’identità cartacea, a prenotare con adeguato anticipo il rilascio della CIE, così da evitare picchi di richieste a ridosso della scadenza e possibili disservizi, in particolare in prossimità delle partenze estive" - sottolinea il primo cittadino - "Prenota il tuo appuntamento da subito telefonando allo 0184223622 o scrivendo un'email ad amministrativo@comune.seborga.im.it".