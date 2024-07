Sanremo: scala pericolosa tra l'Aurelia e le spiagge di Bussana, la segnalazione di un lettore

Un nostro lettore, Sergio Corbetta, ci ha scritto dopo 20 anni di vacanze nella zona di Bussana a Sanremo:

“Tutto bene esclusa una particolare situazione che non si riesce a risolvere. I residenti ed i villeggianti per accedere alle spiagge della frazione sono obbligati ad utilizzare una scala di circa 45 gradini che collega la via Aurelia al lungomare. Purtroppo la scala, realizzata circa 50 anni fa, è in precarie condizioni statiche a causa della vetustà dei tubolari che la sorreggono ed è pericolosa perché senza regolare parapetto. Ho più volte nel corso degli anni evidenziato il problema alla Amministrazione Comunale senza però riuscire ad ottenere che fosse installata una nuova scala. Chiedo a tutti i fruitori della scala di sollecitare la pubblica Amministrazione, affinchè si impegni a risolvere il problema”.