Ventimiglia, incontro d'autore con Roberto Negro a "Hambury che spettacolo"

E' fissato a ingresso libero e gratuito nella serata di venerdì 2 Agosto alle ore 21.15 l'incontro d'autore con Roberto Negro, per la presentazione del suo ultimo romanzo "L'agonia della falena - Un'indagine del commissario Scichilone" (Fratelli Frilli editore) nuovo appuntamento della decima edizione del festival di arti varie "Hanbury che spettacolo!" 2024 organizzato dall'Associazione Culturale Liber Theatrum nella splendida ambientazione dei Giardini Botanici Hanbury a Ventimiglia.

A dialogare con il creatore del commissario letterario più conosciuto dell'estremo Ponente ligure sarà Diego Marangon, il tutto accompagnato dalla buona musica di Alessio Biancheri (chitarra e voce), Giampiero (Peo) Giraudo (basso elettrico) e Andrea Pallanca (batteria).

L'ultima indagine di Scichilone è ambientata in particolare a Ventimiglia, con tutte le sue problematiche legate al fenomeno e traffico dei migranti, allo spaccio di droga e alla costante presenza criminale. Su tutti, in questo caso, spicca la figura di un serial killer sulle cui tracce si è messo un commissario ostinato e testardo che non vuole dargli tregua.

Roberto Negro, nato ad Asti ma da moltissimi anni trasferitosi nella Riviera di Ponente, è un criminologo che ha prestato servizio per trent’anni nella Polizia di Stato con la qualifica di Sostituto Commissario. Nelle sua carriera ha avuto incarichi di polizia giudiziaria anche presso le sedi diplomatiche italiane di Istanbul (Turchia), Karachi (Pakistan) e Colombo (Sri Lanka). Successivamente è stato il Responsabile della Sicurezza e della Tutela del Patrimonio Aziendale del Casinò di Sanremo. Ha collaborato con A.I.FO. (Amici Raoul Follereau – ONG aiuti umanitari) in Brasile – Ceres (Goias) nel progetto Pro – Han per la cura ed il recupero dei malati di lebbra. Nel 2023 ha vinto il premio letterario internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria decima edizione sezione poesia inedita con la raccolta Lo scrigno dei sogni. Nel 2024 è stata pubblicata da Antea Edizioni la raccolta di poesie Ho sognato di Volare. Con Frilli Editori ha pubblicato tutti i suoi 13 romanzi dedicati alla figura del commissario Scichilone, compreso quest'ultimo, appena uscito in libreria, di cui la serata agli Hanbury rappresenta la prima e attesissima presentazione ufficiale.

Il week end di "Hanbury che spettacolo!" 2024 proseguirà Sabato 3 Agosto con l'attesissimo ritorno della “Milonga sotto le stelle” organizzata in collaborazione con “El gato tanguero” che consentirà a tutti gli amanti del Tango di poter ballare sulla splendida terrazza di Villa Hanbury affacciata sul mare: un’esperienza unica ed emozionante.

Domenica 4 Agosto serata dedicata invece al ricordo di Fabrizio De Andrè nel XXV° anniversario della sua scomparsa, con lo spettacolo corale-musicale-teatrale “Migr’azioni corali - De André &…” che vedrà protagonisti, in una sinergia inedita e originale, il coro Troubar Clair e Liber Theatrum.