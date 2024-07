Vallecrosia: successo di pubblico per l'incontro Lilia De Apollonia sulle ladies britanniche

Nel parco della Casa Valdese, un incontro conferenza di successo applaudito da un numeroso pubblico si è tenuta domenica sera, con musica e canzoni, sulle ladies britanniche che avevano scelto la Liguria per lunghe vacanze e anche per la vita.



Lilia De Apollonia era la narratrice dells serata, partita dal libro scritto per il comune vallecrosino sulle "Aristocratiche inglesi a Vallecrosia" ha allargato le sue ricerche a tutte le signore venute in riviera. La serata ospitata dalla Casa Valdese ha destato interesse e allietato con musiche e canzoni, eseguite alla fisarmonica e alla chitarra dal musicista Carlo Ormea, che ha anche accompagnato Enza Manna al canto. Al pari di Bordighera, la meno conosciuta cittadina ospitò personaggi di alto rango, solo il libro recente scritto da Lilia ha svelato dimenticate presenze. Dalle signore della famiglia Hanbury della Mortola e di Alassio, dalla figlia di un segretario di stato inglese che tanto elargì a Vallecrosia, il parco dove si è svolta la particolare serata fu un suo regalo ai Valdesi, da un'amica di Garibaldi che finì i giorni a Sanremo, dalla famiglia materna della regina Elisabetta II che ebbe dimora a Vallecrosia, sino a lady Constance Wilde che riposa a Staglieno, sono state le figure ricordate; due ritratti eseguiti da Simona Relich, Wilde e la moglie, erano posti al lati della narratrice conferenziera.



Un incontro che ha parlato di vite da romanzo, con musica dal vivo, in un parco secolare donato da una delle tante ladies affascinate dalla Liguria, e che non è molto conosciuto ed è bello e molto british.