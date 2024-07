Sanremo: riapre il sottopasso di Corso Imperatrice, terminati i lavori di sistemazione

Il sottopasso di Corso Imperatrice, chiuso nei giorni scorsi per lavori di risistemazione, verrà nuovamente aperto a partire da mercoledì 31 luglio: a dirlo è l'assessore Massimo Donzella che, nel corso del consiglio comunale, a seguito di rimostranze da parte dei consiglieri della minoranza sulla condizione in cui si trova l'opera, ha voluto ribadire l'impegno da parte dell'amministrazione nella salvaguardia dell'area dal decadimento.

Nei giorni scorsi il sottopasso era stato chiuso per lavori di ristrutturazione di due gradini, avvenuta in seguito proprio a lavori avvenuti nella zona, che hanno poi portato a dover intervenire in maniera più massiccia.

Ora però gli interventi sono stati ultimati e il sottopasso tornerà a disposizione.