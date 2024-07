Lilt Sanremo-Imperia: immutato l’entusiasmo nel ritrovarsi per l’annuale cena Volontari (Foto)

Si è svolto l'incontro dei Volontari della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, lieti di potersi rivedere tutti insieme. Nel 2024 si sono già realizzati molti ambiziosi progetti, perseguiti con grande merito di chi tenacemente, con modalità diverse, assicura la sua presenza e dei tanti che sostengono l’Associazione. La serata di condivisione, che è un momento importante per riunire le persone che mettono il proprio tempo a servizio della LILT, è possibile da anni grazie alla generosità di Piera e Massimo, titolari del Ristorante Oasi al Tennis Club Solaro, che ospitano gli invitati a titolo gratuito.

Durante la serata sono state rivolte dal Presidente, Dr. Claudio Battaglia, parole di encomio per l’instancabile dedizione dei Volontari, i quali le hanno accolte con applausi e qualche lacrima di commozione. Il Presidente ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza della presenza di molti ospiti all’evento, come giusto riconoscimento dell’impegno di ciascuno e come momento di aggregazione di una grande famiglia che lavora sempre in sinergia e con affiatamento.

La partecipazione del Vicesindaco, Fulvio Fellegara, che ha speso parole di stima per il lavoro svolto dalla LILT, così come il saluto del Direttore Socio-Sanitario Asl, Dott. Polverini Fabrizio accompagnato dal Dott. Brivio Michele, Direttore Amministrativo e la presenza dei tanti medici Asl e personale ospedaliero che sono vicini all’Associazione, è stata il fiore all’occhiello della serata.

La serata è stata anche un momento per sottolineare quanto l’intervento precoce sulle patologie oncologiche sia sempre la nostra arma migliore.

Sul versante dell’aiuto ai pazienti oncologici, data la crescita costante del servizio trasporto, da febbraio è stato incrementato il parco auto con una nuova Fiat Panda, grazie alla generosa donazione dell’Associazione “Amici di Marco De Fecondo”, che ringraziamo.

La LILT continua a modificarsi, a crescere: numerosissimi i banchetti alle fiere e le iniziative intraprese, tra queste ricordiamo: Aromatica Festival di Diano Marina, Fiera del Libro a Imperia, il Raduno dei Fiori di Ospedaletti e molti altri ancora a venire, così come gli ormai consolidati incontri con gli studenti dei plessi scolastici e le conferenze sul territorio.

Il caldo non ferma mai le Volontarie e i Volontari: il 21 luglio si è tenuto il Secondo Torneo LILT di Golf presso il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo. Il 28 Luglio ci ha visti presenti al Rally di Montalto-Carpasio, per veicolare il messaggio della prevenzione anche in occasione degli eventi organizzati nell’entroterra.

Grande riscontro, poi, ha ottenuto lo spettacolo presso il Teatro Ariston di Sanremo il 7 giugno, organizzato sempre da Teatroeventi nuovamente impegnato al nostro fianco. Un nuovo servizio si è aggiunto, la possibilità per i cittadini di avere tutte le informazioni e delucidazioni su eventuali patologie oncologiche mammarie, attraverso l’indirizzo mail: senologolilt@gmail.com.

Il Presidente Dott. Claudio Battaglia ha ringraziato a nome suo, del Consiglio Direttivo e di tutti i numerosi presenti, la Signora Piera e la famiglia dell’ ”Oasi” per la sensibilità che sempre dimostrano nell’accoglierci.