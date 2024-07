Bordighera, lavori sul piazzale Raoul Zaccari: scatta il divieto di sosta

Cambia la viabilità sul piazzale Raoul Zaccari a Bordighera.

Scatta, infatti, il divieto di sosta a tutti i veicoli, fino al 9 agosto, dal lato della recinzione dell’area ferroviaria visto che verrà utilizzata come cantiere mobile per la sostituzione della recinzione in elementi in cemento. I lavori, che partiranno dal lato a ponente finiranno in corrispondenza dell’ex magazzino merci posizionato nello stesso piazzale. Il divieto di sosta è posizionato in corrispondenza delle porzioni di recinzione che devono essere sostituite.

Vi sarà, inoltre, il divieto di sosta a tutti i veicoli dal 31 luglio al 2 agosto sul lato a ponente, in corrispondenza del sottopasso di via Noaro per consentire il posizionamento di un autocarro per il pompaggio per massetti e relativa tubazione. Dovrà comunque essere consentito l’eventuale accesso all’area ferroviaria da parte degli aventi diritto.

Lo stabiliscono due ordinanze emesse dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.