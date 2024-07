Sanremo: la prima commissione consiliare approva le misure sugli equilibri di bilancio

Seconda parte della riunione della prima commissione, che si era già ritrovata venerdì 26 luglio. In questo secondo incontro i rappresentanti hanno effettuato le votazioni su tutti i punti in programma.

La prima decisione presa ha riguardato gli equilibri di bilancio, ovvero quanto discusso nella prima parte della doppia seduta, con l'approvazione delle misure di salvaguardia degli equilibri per il triennio 2024-2026. Alla fine i partecipanti hanno approvato le proposte esposte in riunione dall'assessore Giuseppe Sbezzo Malfei.

Secondo punto ha riguardato la somma da destinare a esenzioni e agevolazioni legate alla tassa sui rifiuti (Tari), per cui nel 2023 si erano riscontrate poche risposte da parte dei cittadini. Si è scelto di tenere pressocché invariata la somma da destinare, di 490mila euro complessivi, in quanto la convinzione è che il disavanzo avuto nello scorso anno sia stato legato a problemi tecnici nella presentazione delle domande . Anche in questo caso l'approvazione è arrivata.

Ultimo punto in programma sono stati due debiti fuori bilancio relativi a spese legali contratte dal Comune nel 2019, per il settore risorse umane e quello anagrafe, entrambe approvate.