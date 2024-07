Grande Affluenza alla Festa dell'Unità di Camporosso: la soddisfazione del Partito Democratico Imperiese

La Festa dell'Unità di Camporosso ha registrato una straordinaria affluenza, confermandosi come un evento di grande partecipazione e interesse per la comunità locale.

"L'evento ha visto il primo dibattito in Liguria tra tutte le forze del centro sinistra - piega il Segretario Provinciale Cristian Quesada -, che si è svolto in un clima entusiasmante e costruttivo. Il dibattito ha affrontato temi cruciali per il nostro territorio, con un focus particolare sulla sanità e sulla necessità di costruire un modello alternativo a quello del Totismo.

A seguito delle recenti dimissioni del Presidente Toti, ci prepariamo ad affrontare nuove elezioni regionali nei prossimi mesi. In questo contesto, il confronto avvenuto durante la festa ha rappresentato un momento importante per delineare una visione condivisa e costruire una proposta politica solida e innovativa per il futuro della Liguria.

Il tema della sanità, in particolare, è stato al centro della discussione, evidenziando l'urgenza di migliorare i servizi sanitari regionali e garantire a tutti i cittadini l'accesso a cure di qualità. I partecipanti al dibattito hanno sottolineato la necessità di un cambiamento radicale rispetto al modello attuale, proponendo soluzioni concrete e realistiche per un sistema sanitario più efficiente e vicino alle esigenze delle persone.

Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti i volontari che, con grande dedizione e impegno, hanno reso possibile l'organizzazione e il successo di questo evento. Senza il loro prezioso contributo, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.

Siamo lieti di annunciare che, visto il successo dell'iniziativa, replicheremo la Festa dell'Unità sabato 3 e domenica 4 agosto presso il Palabigauda di Camporosso. Sarà un'occasione per continuare il confronto, approfondire le tematiche discusse e rafforzare i legami all'interno della nostra comunità.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi e a contribuire con le loro idee e opinioni. La vostra partecipazione è essenziale per costruire insieme un futuro migliore per la nostra regione.

Vi aspettiamo al Palabigauda di Camporosso per due giornate di dibattiti, incontri e momenti di festa".