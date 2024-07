Sanremo, successo per l’appuntamento culturale "Serata dedicata all'olio d'oliva" (foto)

Grande successo per l’appuntamento culturale "Serata dedicata all’olio d’oliva" organizzato dalla Fondazione l'uomo e il pellicano ETS, ente che dal 2023 si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965).

La serata di venerdì 26 luglio presso la Federazione Operaia Sanremese di Sanremo, dedicata all'olio extravergine di oliva (olio evo), ha offerto un'interessante combinazione di storie di commercio dell'olio, che collegano l'estremo Ponente ligure con l'Europa, fino ad arrivare all'Atlantico, mettendo in luce particolari tradizioni familiari legate alla produzione di questo prezioso prodotto. Sono state esplorate anche le caratteristiche distintive dell'olio evo, apprezzato per la sua qualità e i benefici per la salute.

Alberto Guglielmi Manzoni ha introdotto, insieme all'autore, il saggio dell’insegnante e presidente del CeSVin (Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino) Alessandro Carassale intitolato "Mercanti d’olio. Circuiti commerciali dalla Liguria all’Atlantico (1709-1815)" (Ed. Carocci, 2023).

Presente all’incontro anche il degustatore ed esperto di olio d’oliva Aldo Mazzini, importante esperto e degustatore di olio a livello internazionale, che ha fatto assaggiare ai presenti alcuni tipi di olio evo, specificandone caratteristiche e peculiarità olfattive e gustative.

Durante la serata, si sono esibiti Renzo De Franceschi (fagotto) e Davide Frassoni (chitarra) in un live che ha appassionato il pubblico.

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione l'Uomo e il Pellicano, in collaborazione con il Club per l'UNESCO di Sanremo ODV. Con il patrocinio del Rotary Club Sanremo, del Soroptimist Club Sanremo e dell'Azienda Antonio Marchese (Ricerca e Selezione Rose).