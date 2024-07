Sanremo città più pulita: parte la campagna di sensibilizzazione sulle regole per la conduzione dei cani

Prende il via la campagna di sensibilizzazione sulle regole per la conduzione dei cani per una città più pulita. Un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco Alessandro Mager, insieme all'Assessore Ester Moscato e al Consigliere Umberto Bellini, organizzata dal Comando di Polizia Locale, in collaborazione con il Servizio Ambiente.

Alla luce di quanto previsto nel regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali è sono state messe in evidenzia tre principali regole che i conduttori dei cani devono rispettare: rimuovere e pulire, lavare con acqua, no deiezioni su scalini, porte, muri ed altro.

Verrà divulgato materiale, con illustrazioni e testo in italiano, inglese e francese con: manifesti formato 70x100 affissi negli appositi spazi, locandine diffuse in modo più capillare nelle aree del centro, anche in quelle pedonali, volantini per la distribuzione a mani in particolari contesti (banchetti e gazebo in piazza Colombo e via Matteotti) insieme alla consegna gratuita di bottigliette omaggio ai conduttori dei cani per la pulizia delle deiezioni.

Il Sindaco Alessandro Mager ha così commentato: “Si tratta di dare applicazione al regolamento comunale previsto. Adoriamo gli animali ma vogliamo anche una città più pulita anche se non intendiamo lavorare ad un atteggiamento punitivo, almeno nell’immediato. Stabiliamo un periodo di tolleranza che, trascorso il quale, la Polizia Municipale inizierà ad applicare con precisione le sanzioni previste”.

Il comandante della Polizia Municipale, Fulvio Asconio: “Abbiamo collaborato fattivamente con gli uffici, per approntare una campagna importante. Per una ventina di giorni faremo un’opera di sensibilizzazione in collaborazione con i Rangers d’Italia. Consegneremo ai possessori di animali una bottiglietta pieghevole per portarsi dietro l’acqua e verificheremo che siano in possesso degli strumenti per la pulizia”.

La campagna di sensibilizzazione ha visto anche la partecipazione di Enpa e Rangers. Il regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali prevede l’obbligo di raccolta delle deiezioni con i proprietari che sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico, comprese le aree cani e locali pubblici.

Gli stessi devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per in cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Sono obbligati in ogni caso a risciacquare l'urina del proprio animale e a detenere sempre, a tal fine, un contenitore o bottiglietta atto a tale uso. Sono esentati dall'obbligo i non vedenti accompagnati da cani guida e disabili non accompagnati.

Le multe sono previste tra i 25 e i 500 euro.