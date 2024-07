Luca Regina a Bellissimi (Dolcedo) con lo spettacolo comico e magico con nobili intenti 'Rido da Re'

L’Associazione Amici di Bellissimi ospita Luca Regina che presenta domenica 11 agosto 2024 alle ore 21.15 sulla piazzetta della chiesa di Bellissimi lo spettacolo comico e magico con nobili intenti Rido da Re.

Il vero Re non è chi regna e vive in palazzi dorati ma chi riesce sempre a ridere delle miserie e delle nobiltà di tutti i giorni, dei fallimenti e dei successi, delle cose belle e delle cose brutte. Già, è proprio così e Luca Regina farà di tutto per convincere il pubblico, facendolo ridere a crepapelle con gag a raffica, lasciandolo a bocca aperta con magie strampalate, invitandolo a seguire il suo esempio. E alla fine, se lo si crede, tutti si potranno trasformare in veri Re.

Luca Regina, dal 1991 a oggi si è esibito in tutto il mondo, dagli studi televisivi di Zelig Circus e Le Plus Grand Cabaret du Monde, ai varietà con il grande trasformista Arturo Brachetti e con il duo Lucchettino. Ha studiato arti circensi presso la Scuola di Circo di Stato Russa a Mosca, teatro fisico presso l'Atelier Philip Radice di Torino e clown presso il Nouveau Clown Institute a Barcellona fondato dal celebre Jango Edwards.