Sanremo, Cristina Folchi ripiomba nell'incubo: "Aiutatemi, ho bisogno di una casa e di un lavoro"

Un incubo senza fine. Cristina Folchi è di nuovo in cerca di una sistemazione e di un lavoro. Quello che doveva essere il suo lieto fine, dopo due anni ricchi di dolori e paure, si è rivelato un vero e proprio salto nel buio. Nel 2021 Cristina aveva perso il proprio posto di lavoro a causa di motivi di salute. Un licenziamento che ha segnato inevitabilmente la vita della sanremese, che si è trovata, di colpo, a vivere per un breve periodo in auto con i propri animali.

Dopo le numerose richieste d'aiuto e l'attivazione di una raccolta fondi per sostenere le cure mediche dei suoi cani, la donna era riuscita a trovare una sistemazione: lo scorso novembre, infatti, aveva lasciato Sanremo per trasferirsi a Livorno, dove era riuscita a trovare un lavoro e una casa, per lei e i suoi animali (due gatti e due cani, gravemente malati).

Purtroppo, quello che doveva essere il primo passo di una lunga e lenta rinascita, si è rivelato soltanto l'inizio della fine: Cristina Folchi, dopo mesi burrascosi, si ritrova di nuovo all'inizio del labirinto. Le richieste sono le stesse di circa un anno fa e quindi di un lavoro e di un posto dove vivere, in quanto la sistemazione in Toscana non è più disponibile.

"Ahimè sono una persona sola - spiega Folchi a Sanremonews - Ho bisogno di aiuto, per me e per i miei due cani, che sono gravemente malati e hanno bisogno di assistenza medica, cosa che purtroppo io non posso permettermi in questo momento. Sto cercando una sistemazione tra Ventimiglia e Mentone, perché, come detto, essendo sola, le uniche persone che mi hanno aiutato in questi anni e disposte a starmi vicino, si trovano in quella zona".

La ricerca di un nuovo lavoro, ad oggi, è essenziale per trovare un alloggio in cui vivere e ripartire per l'ennesima volta. "Purtroppo senza un contratto di lavoro è impossibile trovare una casa in affitto - prosegue - Io andrò in pensione solamente da ottobre, ma fino ad allora come faccio?".

Per chi volesse mettersi in contatto con Cristina Folchi può su scriverle su Messenger (basta cercare il profilo Cristina Folchi su Facebook, ndr) oppure al seguente indirizzo mail: cfolchi00@gmail.com. Come detto, è possibile aiutare Cristina anche per pagare le numerose visite mediche dei suoi amici a 4 zampe collegandosi a questo link: https://www.gofundme.com/f/harencia?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=chat&utm_source=whatsApp