Ospedaletti e la chiusura delle Poste, Boeri all’attacco: “Disagi ad anziani e imprenditori, trovare una soluzione alternativa a Bordighera”

La chiusura dello scorso 26 luglio delle Poste di Ospedaletti continua a tenere banco nella città delle Rose. Una chiusura dettata da lavori di ristrutturazione all’interno dello stabile di via Cesare Battisti.

“Ancora una volta, e questa volta è davvero strano visti i restauri recenti, sono stati chiusi dal 26 luglio gli uffici postali di Ospedaletti e, come viene riportato, non si sanno i motivi e il periodo in cui non saranno operative - tuona il consigliere di minoranza Giorgio Boeri - Qualunque siano le ragioni, questa chiusura non giustifica le conseguenze e i disagi per gli ospedalettesi, soprattutto degli anziani e delle attività commerciali”.

Subito dopo la chiusura delle Poste di via Cesare Battisti, da subito ha iniziato a circolare l’ipotesi dello slittamento del servizio a Bordighera: “Dove è molto difficile parcheggiare - prosegue Boeri - Per non parlare del fatto che che per gli anziani il disagio è maggiore. Io penso che si debba chiedere all’amministrazione postale se sia possibile appoggiare un dipendente che faccia servizio consegna/ritiro della posta e/o uno che possa svolgere mansioni primarie”.