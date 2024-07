6 nuovi bili listing su Binance da tenere d’occhio nel 2024

Binance, l’exchange di criptovalute più famoso e più utilizzato al mondo, è anche il luogo preferito degli investitori per scoprire nuovi token che potrebbero vedere crescite importanti subito dopo la quotazione iniziale.

Tenere d’occhio i token che arrivano su Binance, quindi, è un imperativo categorico per chi vuole avere sotto controllo le movimentazioni di asset in cui ha investito o in cui desidera investire. A tal proposito, ci sono alcuni listing che dovrebbero essere presi in considerazione poiché potrebbero arrivare a breve su Binance, non appena la loro prevendita terminerà. Questi sono i 6 token da prendere in considerazione e tenere d’occhio nel 2024.

Pepe Unchained - meme coin Layer-2 dedicata a Pepe the Frog

Pepe Unchained (PEPU) potrebbe essere il prossimo listing su Binance data la sua natura meme ispirata a Pepe, ma non solo. Con la sua scalabilità data dall’operatività su blockchain Layer-2, garantisce una maggiore efficienza sia in ambito di rapidità sia per quanto concerne invece i costi delle commissioni. Pepe Unchained è in fase di prevendita, iniziata a giugno 2024 e il token ha al momento un costo di 0,0086304$. Questi sono acquistabili tramite ETH, USDT, BNB e carta di credito.

Potrebbe quindi arrivare su Binance per vari motivi, innanzitutto ha un APY molto generoso, in grado di attrarre nuovi investitori. Dispone di utilità elevata grazie alla propria blockchain, che ne incrementa il valore, infine ha già conquistato tantissimi primi investitori raggiungendo 5,3 milioni di dollari in finanziamenti.

The Meme Games - la meme coin che omaggia le Olimpiadi 2024

The Meme Games (MGMES) è un progetto molto nuovo che potrebbe arrivare su Binance al termine della prevendita. Quest’ultimo ha già raccolto 250.000 dollari in finanziamenti nonostante il lancio sia avvenuto pochi giorni fa. Il tema scelto dagli sviluppatori ha sicuramente un ruolo cruciale in tal senso, dal momento che omaggia le Olimpiadi di Parigi 2024, presentandosi come prima meme coin sportiva.

Con cinque atleti meme, ognuno rappresentante un paese specifico, The Meme Games invita i trader a sceglierne uno al momento dell’acquisto di token. L’atleta ha un 20% di possibilità di vincere la gara contro gli altri meme e, in caso si scelga quello vincente, si ottiene un bonus sui token acquistati pari al 25%. Questa “gamification” della prevendita sta già avendo un enorme successo e sarà possibile partecipare all’acquisto fino all’8 settembre, che coincide con la fine dei giochi Olimpici. A seguire ci sarà il listing sui principali exchange, momento in cui si potrà godere di un eventuale ritorno atteso dai trader.

WienerAI - l’intelligenza artificiale al servizio del trading

Con oltre 7 milioni di dollari raccolti, WienerAI è tra i progetti IA più promettenti. Si qualifica già da ora come una potenziale meme coin in grado di competere con i grandi del segmento come DOGE e SHIB. La prevendita è quasi alla fine, quindi questo è il momento migliore per ottenere il token al prezzo favorevole di 0,00073$. Dopodiché, il lancio sugli exchange potrebbe far schizzare il prezzo del token WAI, grazie anche alla popolarità delle applicazioni che sfruttano intelligenze artificiali.

Nello specifico WienerAI offre un bot di trading senza commissioni e in grado di restituire previsioni del mercato delle criptovalute. Un progetto innovativo che rientra pienamente nei criteri di selezione di Binance.

PlayDoge - il ritorno in grande stile del Tamagotchi in salsa crypto

PlayDoge è un progetto Play-to-Earn che ha conquistato immediatamente gli investitori. La presentazione eccellente, la tokenomics dettagliata e la roadmap precisa fungono da elementi portanti per la fiducia nel team di sviluppo. Non è un caso se il progetto ha raccolto oltre 5,8 milioni di dollari e continua a macinare record. Partecipare con l’acquisto di token $PLAY in questo momento è un’operazione vantaggiosa, dato il costo di 0,00522$.

La possibilità di vederlo su Binance è elevata e quando ciò avverrà il prezzo di $PLAY potrebbe salire esponenzialmente grazie all’interesse dimostrato dalla community. La pagina social X ha già più di 6.000 follower e per aumentare la partecipazione sono previsti airdrop e gare che coinvolgono tutti i membri.

Base Dawgz - inter-operatività su tutte le blockchain

Base Dawgz (DAWGZ) è un token che punta in alto, con l’inter-operatività su tutte le blockchain come Binance, Base, Soolana, Ethereum e Avalanche. Gli utenti possono quindi acquistare il token e scambiarlo su ognuna di queste grazie alle innovative tecnologie Wormhole e Portal Bridge.

Base Dawgz ha raccolto finora 2,7 milioni di dollari in prevendita, dimostrando come ci sia effettivamente un profondo interesse per queste tecnologie. Aiuta anche la parte narrativa che vede come protagonista uno Shiba Inu vestito da Base Jumper, che si libra in aria per volare di blockchain in blockchain senza alcuna resistenza o blocco. Data la sua operatività anche su Binance Smart Chain, il listing su Binance non dovrebbe tardare ad arrivare al termine della prevendita. Il costo del token al momento è di 0,006725$.

Shiba Shootout - token P2E con ambientazione Far West

Nuovo progetto Play-to-Earn, Shiba Shootout fa della narrazione il suo punto di forza principale. I trader sono paragonati a cercatori d’oro durante il periodo più romanticizzato della storia degli Stati Uniti. In questa frontiera digitale gli Shiba Sharpshooter fanno coppia con lo sceriffo Shiba per catturare i criminali digitali e partecipare a sparatorie, racconti tra investitori e anche lotterie fortunate per vincere premi digitali.

Shiba Shootout ha raccolto 785.000 dollari e continua a ottenere finanziamenti da parte dei primi investitori che hanno puntato il progetto, intravedendo il potenziale di questo token nel segmento P2E. Il costo è di 0,0197$, destinato comunque ad aumentare nelle varie fasi di prevendita per poi vedere l’eventuale listing su Binance, dove il costo potrebbe salire e restituire guadagni ai primi investitori.