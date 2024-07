Arma di Taggia, ripristinati i parcheggi in via della Stazione: 14 stalli per le auto e 18 per le moto

Il Comune di Taggia ha ripristinato l'area dei parcheggi presenti lungo via della Stazione. Tornano quindi a disposizione dei cittadini ben 14 posti per le auto e 18 stalli per le moto: una boccata d'aria fresca visto che la stagione estiva è entrata nel vivo.

Dopo la piantumazione di 9 alberi della Canfora, dunque, prosegue l'ammodernamento della via, la quale nelle settimane scorse era stata oggetto di lavori per la creazione del nuovo camminamento pedonale.Camminamento che permette di unire via Sant’Erasmo all’ex stazione e al centro di Arma, e che sarà poi inglobato nel progetto definitivo della nuova piazza, che potrà vantare di aree verdi, giochi per bambini e strutture per attività all'area aperta.

(Foto Gianni Micaletto)