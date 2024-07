All'Imperiese i fondi del progetti comunitari Alpimed e Paysag

Oltre 500 mila euro in arrivo per i partner liguri che aderiscono ai progetti comunitari Piter+ Alpimed+ e Piter+ Paysage+. È quanto deliberato in giunta regionale, a seguito dell'approvazione del Comitato di Sorveglianza del programma Interreg Italia Francia Alcotra 2021-2027.



In particolare, la dotazione economica verrà distribuita tra Regione Liguria, Provincia di Imperia, Arpal Liguria ed Anci Liguria.

"Partire dalle esigenze dei territori per condividere strategie che possano rispondere a comuni fragilità - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Con questo obiettivo, in linea con il programma Interreg Alcotra, abbiamo approvato ad aprile scorso le strategie dei piani territoriali Alpimed+ e Paysage+, che porteranno circa 7 milioni di euro nell’area di confine imperiese, cuneese e francese. Questi 523 mila euro aggiuntivi - prosegue l'assessore - serviranno per promuovere il coordinamento dei progetti definitivi e attuativi che saranno presentati in autunno e che affronteranno temi importanti come l’utilizzo responsabile dell’acqua, i servizi socio-sanitari, il turismo e i rischi naturali".