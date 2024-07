Edilizia, assessore Scajola: "Soddisfatte tutte le richieste dei comuni per abbattimento barriere architettoniche"

La Regione Liguria stanzierà circa 150mila euro per 42 interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. I primi 97mila saranno erogati entro il mese di luglio e serviranno per 30 interventi.

Ulteriori 12, per circa 50mila euro, verranno finanziati entro la fine dell’estate su un differente filone economico, ma con il medesimo scopo.



In questo modo verranno soddisfatte tutte le richieste pervenute dai Comuni liguri per l'annualità 2023/2024. Queste vengono redatte dagli stessi in base alle domande dei cittadini.



Regione Liguria aveva a disposizione, per il periodo suddetto, 241mila euro. I residui non utilizzati potranno essere ristanziati nei prossimi anni.



“Con questo provvedimento andiamo a finanziare tutte le richieste che ci sono arrivate dai Comuni eseguendo oltre 40 interventi significativi – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola -. Al contempo lanciamo un appello agli stessi e a tutti i cittadini che vivono situazioni di difficoltà affinché le segnalino perché abbiamo le risorse per intervenire e vogliamo aiutare più persone possibili. Uno dei principali obiettivi di questa amministrazione regionale, fin dal suo primo insediamento nel 2015, è stato quello di non lasciare indietro nessuno e questo tipo di iniziative lo dimostra. Abbiamo già provveduto a comunicare al ministero il nostro fabbisogno per l’anno in corso per un totale di 159mila euro. Con le economie suddette più questi nuovi fondi avremo dunque a disposizione circa 300mila euro per eseguire ulteriori interventi”.