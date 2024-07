Anche a Riva Ligure la Giornata Mondiale della Prevenzione dell'Annegamento (Foto)

A Riva Ligure hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento. Molti i bagnanti che questa mattina hanno prestato attenzione all’iniziativa per sensibilizzare la popolazione sul tema del salvamento e informare sui corretti comportamenti per prevenire gli annegamenti.

Si tratta di un’iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita. “Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”. In Italia si contano ogni anno circa 350 decessi per annegamento, con 800 ospedalizzazioni e 60.000 salvataggi. Numeri che si possono ridurre individuando le cause degli annegamenti. “Pochi consigli utili che possono fare la differenza - ha sottolineato il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra - Quella dell’annegamento è una delle principali cause di morte nel mondo. C’è bisogno di consapevolezza e prevenzione quindi ben vengano momenti come quello odierno che ha visto la partecipazione del Comune, della Polizia Locale, della delegazione di spiaggia di Riva Santo Stefano, del Centro Pastore, dell’ambulatorio infermieristico locale. Bandiera blu vuol dire qualità del mare, servizi e anche attenzione verso chi sceglie le nostre coste. Siamo una località piccola e ambiziosa che ha sempre a cuore la sicurezza delle persone”.

I consigli utili

Durante la stagione estiva, è perciò fondamentale, per chi va al mare, al lago, al fiume o in piscina seguire alcuni consigli per prevenire gli annegamenti:

•⁠ ⁠Immergersi preferibilmente in acque sorvegliate dove è presente personale qualificato in grado di intervenire in caso di emergenza.

-

•⁠ ⁠Evitare di immergersi in caso di mare mosso o in prossimità di specchi d'acqua dove sono presenti correnti di ritorno. È essenziale essere consapevoli delle condizioni del mare prima di immergersi.

•⁠ ⁠Osservare attentamente la segnaletica e seguire le indicazioni dei sorveglianti. Questo può aiutare a identificare zone pericolose e comportamenti da evitare.

•⁠ ⁠Educare i bambini all'acquaticità fin da piccoli. Insegnare loro a nuotare e a comportarsi in acqua in modo sicuro può ridurre in maniera significativa il rischio di incidenti.

•⁠ ⁠Evitare di tuffarsi in acqua repentinamente dopo aver mangiato o dopo un'esposizione prolungata al sole.