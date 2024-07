Agosto ricco di eventi alla Casa Valdese di Vallecrosia: ecco il programma

La Casa Valdese di Vallecrosia ha organizzato una nuova rassegna di eventi dedicata all'ambiente e alle attività legate al territorio del Ponente Ligure. Questa iniziativa, che si svolgerà nelle date 26 luglio, 3 agosto, 9 agosto, 16 agosto e 23 agosto 2024, si propone di sensibilizzare la comunità locale e i visitatori sull'importanza della tutela ambientale e di promuovere le risorse naturali e culturali di questa splendida regione. Programma della Rassegna

La rassegna prevede un ricco programma di eventi che coinvolgeranno esperti, associazioni locali,. Tra le attività in calendario:

• 26 luglio: Presentazione dell' associazione Natura Intemelia con la partecipazione del documentarista Paolo Rossi. Un'occasione

unica per scoprire le peculiarità della flora e fauna locali attraverso gli occhi di un esperto.

• 3 agosto: Incontro di scambio libri per grandi e piccini. Un evento dedicato alla lettura e alla condivisione, dove sarà possibile

scambiare libri e scoprire nuove letture che trattano tematiche ambientali e culturali del territorio.

-9 agosto: Canyoning nel Ponente Ligure. Un'avventura mozzafiato tra i torrenti e le gole della nostra regione, guidata da esperti

del settore per vivere l'emozione del canyoning in totale sicurezza, assieme a Juri Montese di Canyoning Liguria.

• 16 agosto: Le meraviglie del Santuario dei Cetacei e dei nostri fondali insieme al progetto Vela Pop di Cesare Piana e alla

biologo marina Manuela Galli. Un incontro per conoscere da vicino la biodiversità marina e i progetti di tutela dei cetacei e degli ecosistemi marini.

• 23 agosto: Incontro con il CAI di Bordighera, incentrato sui nostri monti e i misteri della speleologia. Un'occasione per esplorare il mondo sotterraneo e scoprire le meraviglie nascoste delle grotte del Ponente Ligure, in collaborazione con il Visionarium di Dolceacqua

Obiettivi della Rassegna:

L'obiettivo principale della rassegna è quello di aumentare la consapevolezza sull'importanza della tutela ambientale e della valorizzazione delle risorse naturali del Ponente Ligure. Attraverso un approccio partecipativo e coinvolgente, si vuole stimolare un dialogo costruttivo tra i vari attori del territorio e promuovere uno stile di vita sostenibile.

La Casa Valdese di Vallecrosia ha da sempre a cuore le tematiche ambientali e il benessere della comunità, Questa rassegna è un'opportunità unica per valorizzare il nostro territorio e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della tutela del nostro patrimonio naturale.

La partecipazione agli eventi è aperta a tutti. Non perdete l'occasione di partecipare a questa rassegna unica, unendo divertimento, cultura e impegno per l'ambiente in un contesto di straordinaria bellezza naturale.