Importante intervento, nel primo pomeriggio di oggi per i bagnini dei ‘Rinaldo’, del Soggiorno Militare e dei ‘Paradiso’ per soccorrere una bambina di 5 anni che si era allontanata dai genitori e con un salvagente si dirigeva oltre gli scogli.

Trovandosi in difficoltà e non riuscendo a tornare a riva ha cominciato ad annaspare in acqua. I bagnini si sono tuffati per prestare aiuto e con il pattino di salvataggio hanno tratto in salvo la bimba portandola a riva dai genitori.