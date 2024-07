Sanremo, l'ex Odeon di via Matteotti pronto a rinascere, ma i commercianti avvisano: "No ad un supermercato o centro commerciale" (Foto)

Una cordata di cinesi avrebbe rilevato l'ex Odeon di via Matteotti, a Sanremo. La notizia della possibile rinascita dell'edificio storico matuziano sta facendo il giro della città e continua a rimbalzare da un'attività commerciale all'altra in quello che, da sempre, è definito il salotto sanremese. Ad oggi quel che "preoccupa" di più i commercianti matuziani è la "mancata trasparenza" da parte dei soggetti coinvolti, oltre alle possibili voci che vorrebbero la nascita di un supermercato o di un centro commerciale: attività che avrebbero un impatto importante sul commercio locale.

"Non entriamo nel merito di chi potrebbe acquistare l'ex Odeon, quello che vogliamo capire è quale tipologia commerciale si verrà a formare", afferma Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti. "In questo momento noi osserviamo e chiediamo al Comune di prendere subito contatto con la nuova proprietà. Ci devono dire, in totale trasparenza, cosa vogliono fare. In qualsiasi caso bisognerà rispettare gli standard urbanistici: un edificio nel centro della città non può diventare un supermercato, un centro commerciale oppure una galleria da 10 negozi, per dire".

Scibilia entra nel merito: "A Sanremo sta esplodendo una situazione che è la conseguenza della volontà politica precedente, ossia di aprire centri commerciali e negozi in libertà. Il problema è che poi si pagano le conseguenze. A noi pare chiaro che manca la volontà da parte della politica sanremese di tutelare il commercio locale: si preferisce monetizzare e affidarsi alle grandi multinazionali".

"Via Matteotti è la cartolina della nostra città", spiega Andrea Di Baldassare, proprietario del Big di Sanremo e presidente di Confcommercio. "Stiamo parlando del salotto buono, una via amata da turisti e cittadini. Dobbiamo essere sinceri: l'idea della costruzione di un possibile supermercato, in una via così centrale ed esclusiva, non ci piace".

Ad oggi non è comunque chiaro quale sarà il futuro dell'ex Odeon, anche se i rumors di un supermercato o di un centro commerciale prendono sempre più quota all'interno della città: "Sanremo ha un appeal diverso rispetto ad altre città della provincia di Imperia - prosegue Di Baldassare - A dirlo non siamo noi, ma i nostri clienti. In città si vive ancora con attività storiche e di famiglia. Attività che fanno la differenza: per questo la strategia futura dell’amministrazione comunale dev'essere chiara: bisogna remare tutti insieme dalla stessa parte".