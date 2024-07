Santo Stefano al Mare: domani evento di sensibilizzazione in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell’ annegamento

L’Organizzazione Mondiale della Sanità a seguito della Risoluzione dell’ONU sulla prevenzione globale dell’annegamento celebra il 25 luglio il World Drowning Prevention Day.

Seguendo quanto indicato dall’OMS, la FEE quest’anno intende promuovere con la collaborazione dei Comuni un evento da svolgersi nella medesima giornata nelle 236 località Bandiera Blu. Il Comune di Santo Stefano al Mare ha organizzato, nella giornata di domani un evento 'Bandiera Blu: al mare in sicurezza' per sensibilizzare e informare sulla necessità di prevenire annegamenti.

Nel corso della manifestazione, che si svolgerà, dalle 9 alle 12, sulla spiaggia libera ex stazione del litorale, saranno coinvolte la Guardia Costiera, la Croce Rossa, la Protezione Civile e l'Associazione Delfini del Ponente, oltre agli addetti al salvataggio, Associazioni di Pesca, operatori turistici e altri soggetti. Verranno effettuate dimostrazioni sulla sicurezza, sul primo soccorso e verranno diffuse informazioni sulla prevenzione.

Inoltre, nel dehors dello stabilimento attiguo, La Punta, i Delfini del Ponente organizzeranno un laboratorio per i bambini. A garanzia del criterio del Programma Bandiera Blu, verrà trasmesso un messaggio sul corretto e più sicuro rapporto con la risorsa Mare. Aspettiamo i nostri ospiti e la cittadinanza all'evento, ricordando che il Comando Guardia Costiera rimane il contatto prioritario per ogni emergenza in mare, raggiungibile al numero 1530.